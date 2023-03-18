США подтвердили, что Россия использует китайские боеприпасы в Украине, – Kyodo
Источник:Kyodo News
Соединенные Штаты подтвердили, что россияне используют китайские боеприпасы на войне в Украине. Однако Штатам остается непонятным, были ли они поставлены Пекином.
По словам источников в администрации США, остается непонятным, вовлечено ли в поставку боеприпасов в Россию правительство КНР. Однако Вашингтон готов принять меры, если будет подтверждение, что поставки осуществлял именно Пекин.
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В Украине обнаружили боеприпасы, произведенные в Китае
Официальные лица США недавно заявили, что у Вашингтона есть разведывательные данные, указывающие на то, что Пекин рассматривает возможность поставки оружия и боеприпасов в Россию.
Это то, за чем мы внимательно следим и продолжаем внимательно следить,
– сказал представитель Госдепартамента США.
По словам источников, правительство США определило, что боеприпасы, обнаруженные в Украине, были произведены в Китае. В частности, об этом свидетельствует анализ их состава. Однако источники не раскрывают, какие боеприпасы были найдены. Также сообщается, что США уже предупредили об этом своих партнеров.
В Россию поехало много китайских винтовок
- На этой неделе американский новостной сайт Politico сообщил, что китайские компании отправили российским организациям 1000 штурмовых винтовок, детали для беспилотников и другое оборудование, которое может использоваться в войне. Снабжение было осуществлено в период с июня по декабрь прошлого года.
- Интересно, что вскоре глава КНР Си Цзиньпин отправится в Москву с трехдневным визитом.
- При этом ранее на этой неделе Байден заявил, что рассчитывает вскоре поговорить с Си, однако не уточнил когда и при каких условиях.