Российские военные используют новые FPV-дроны с солнечными батареями, –"Флеш"

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Россияне неустанно совершенствуют свои беспилотники.

Недавно на фронте оккупанты начали применять FPV-дроны с солнечными батареями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на специалиста в области радиотехнологий Сергея "Флеша" Бескрестнова.

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Что известно об использовании россиянами FPV-дронов с солнечными батареями

В своих соцсетях "Флеш" опубликовал фото дрона-камикадзе, на котором солнечная батарея смонтирована на раму и состоит из двух раскладных частей. По его словам, это уже не первый такой беспилотник, которого заметили на фронте.

Конечно, такая панель не сможет обеспечить питание дрона в полете, а вот FPV ждун с такой панелью просидит ожидая своего времени очень долго,

– отметил специалист.

Он также призвал учесть эту информацию для возможного повторения и разработки контрмер.

К слову, ранее сообщалось, что Россия разрабатывает морские дроны "Катран", которые могут быть оснащены большими пулеметами и FPV-дронами. Однако их эффективность сомнительна из-за уязвимости к системам РЭБ.