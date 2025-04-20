"Спастись очень сложно": в Раде рассказали об угрожающей тактике россиян на фронте

Дроны на оптоволокне имеют ряд технических преимуществ над обычными беспилотниками. К сожалению, Россия превосходит Украину в использовании этих модернизированных БПЛА.

В интервью Radio NV секретарь Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал о новой тактике, которую оккупанты используют благодаря дронам на оптоволокне, передает 24 Канал.

Смотрите также Не предоставление оружия: в Европе меняют стратегию помощи Украине, – WP

Смертельные дроновые засады

Чиновник отметил, что эта тактика называется хантингом, или охотой. Так, дроны на оптоволокне способны "выжидать жертву". Обычно они могут пролететь 10 километров, потом россияне их сажают. Когда мимо проезжает грузовик или проходит группа солдат, оккупанты поднимают беспилотники и наносят удар.

Обычный FPV-дрон летит в одну сторону, и в конце полета им нужно куда-то ударить. Между тем дроны на оптоволокне способны "сидеть в засаде".

Костенко говорит, что защититься от оптоволоконных дронов очень сложно. Россия превосходит Украину в использовании этих беспилотников. Враг их применяет массово.