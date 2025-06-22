"Они ужасны": аналитик BILD указал на опасность дронов с ИИ, которые использует Россия

Россия продолжает модернизировать ударные беспилотники, в частности, использует для управления ими искусственный интеллект. Украинским защитникам было известно о таких разработках врага, однако после атаки 18 июня впервые был обнаружен такой дрон.

Усовершенствованные российские "Шахеды" имеют встроенную камеру, модуль искусственного интеллекта с машинным зрением и системой прямого радиоуправления. Журналист, аналитик издания BILD Юлиан Рёпке рассказал 24 Каналу, в чем опасность российских дронов с ИИ.

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Россию это не очень волнует

Журналист отметил, что видел такие беспилотники в действии, когда украинские военные сбили некоторые из них.

Дроны с искусственным интеллектом ужасные, поскольку у них нет понимания,

– подчеркнул он.

Например, Германия предоставляет Украине беспилотники с искусственным интеллектом – HF1 – от компании Helsing. Их все равно контролирует оператор, который, как отметил Рёпке, выбирает военную цель для ликвидации.

Россияне поступают иначе. Они просто дают информацию "Шахеду" или другому беспилотнику лететь 200 километров и бить по всему, что встретится на его пути. Мы это видели в Сумах, когда дроны били по автобусам. Так они тестируют беспилотники, и это, действительно, опасно,

– подчеркнул аналитик издания BILD.

Россиянам, по его мнению, проще в этом смысле, потому что они говорят, что у них нет связи с этими дронами, неважно, куда они попадут. Эти беспилотники не могут отличить внедорожник с солдатами от внедорожника с семьей.

Кроме того, дроны уходят далеко за линию боестолкновения, а это означает, что, чем дальше они находятся от фронта, тем больше уверенности, что они найдут гражданский автомобиль, а не военный.

Россию это не очень волнует, поэтому очень плохо давать ударному дрону искусственный интеллект без понимания. Нет ни оператора, ни того, к кому обратиться, чтобы удостовериться, это хорошая или плохая цель,

– подчеркнул он.

Так же, по его словам, опасны российские дроны с новыми двигателями "Герань-3". Это беспилотники нового поколения – они еще быстрее и их из-за этого еще сложнее остановить.

Многие украинские мобильные группы пытаются сбить их из пулеметов Browning. Это гораздо сложнее сделать, когда дрон движется со скоростью 600 километров в час, чем 200-ти,

– подчеркнул Юлиан Рёпке.

Он добавил, что Россия развивается довольно новаторски, когда речь идет о ликвидации украинских мирных жителей и их терроре. К сожалению, этот процесс продолжается.

Напомним, что после атаки 18 июня был зафиксирован российский "Шахед" с камерой, системой прямого радиоуправления и модулем искусственного интеллекта. Радиомодем позволяет управлять "Шахедом" на расстоянии до 150 километров от российских границ или линии фронта. В случае применения воздушных ретрансляторов в украинском воздушном пространстве, расстояние, на котором разрешается управлять таким дроном, может быть увеличено.