Россияне используют тысячу снарядов в час: Резников рассказал, как ВСУ противодействуют врагам

Захватчики обладают огромными ресурсами. Противодействовать этому можно только с помощью высокоточного оружия.

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников для Военного телевидения, сообщает 24 канал. Он отметил, что Украина получает беспрецедентное количество помощи.

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"Приблизительно 5 миллиардов – это общая сумма помощи, в которую входит много разных вещей, которые мы используем. Если сравнить с 2021 годом, то весь объем помощи составлял 300 – 500 миллионов долларов. А за этот год уже 5 миллиардов долларов, и это только Соединенные Штаты Америки", – отметил министр.

Он добавил, что Канада, например, приняла решение о 500 миллионах. Затем снова 500 миллионов. Есть страны, которые готовы платить деньгами за оружие для Украины, потому что не имеют его на складах.

Эффективное оружие меняет картину боя

Резников объяснил, что многие вещи, которые получаем, нам предоставляют вооруженные силы со складов, требующих расконсервации. Они не могут пойти сразу в бой. Кроме этого, нужно научить украинских военных, профинансировать инструкторов. Даже просто привезти вооружение через океан и заплатить за грузовой самолет, который использует топливо – это уже сотни тысяч долларов.

"И это только перелет, поэтому он тоже входит в эти средства. Это не только 18 стволов 155-го калибра, а гораздо больше. Также не стоит забывать, что эти уже примерно 2 сотни 155-го калибра, которые мы получили за последние полтора месяца, очень мощно меняют картину боя", – сказал министр.

Он объясняет, что это оружие более точное, эффективное, а наши артиллеристы очень умело используют его против оккупантов.

Россияне используют до тысячи снарядов в час, пытаясь прижать психологическое состояние наших бравых военнослужащих, отдающих все, чтобы защитить нашу свободу. Россияне на сегодня имеют безлимитный ресурс, а ему можно противопоставить только эффективное оружие с доктриной другого подхода применения,

– заявил Резников.

Украинцы активно уничтожают россиян в Черном море

Министр объясняет, что нужно точечное поражение, поэтому когда речь идет о 18 гаубицах или 4 установках HIMARS, то это высокоточное оружие, которое способно наносить правильное поражение в правильные цели.

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"Посмотрите, что происходит в Черном море. Там царили россияне, пока настал вопрос поднимать российский флот ко дну. Крейсер "Москва" пошел ко дну. После него это произошло с известным буксиром, который вез установку "Тор" на украинский остров Змеиный. Затем что-то произошло с "вышками Бойко". Так получилось, что кто-то неудачно покурил – и их уже не используют", – сказал министр.

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