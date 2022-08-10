Об этом 24 каналу сообщил руководитель Попаснянской военно-гражданской администрации Николай Ханатов. Он отметил, что на временно оккупированных территориях все еще остаются люди.

Разрушили и бросили на произвол судьбы: оккупанты не собираются восстанавливать Попасную

"К людям по-разному относятся. Сегодня слышал, что в Попасную невозможно заехать, поскольку оккупанты очень резко реагируют. Они угрожают", - сказал Ханатов.

Работает российская пропаганда

Сейчас в Попасной осталось около 150 человек. Город использует российская пропаганда.

Это же главная цель россии. Это делают постоянно, потому что хотят показать, что жители Луганщины звали российскую армию,

– отметил Ханатов.

Гуманитарная ситуация в городе

оккупанты частично оказывают жителям Попасной гуманитарную помощь. Однако неизвестно, как часто и какого она качества.

Что касается медицины, то больницы в Попасной разрушены. россияне заявляли, что готовы принимать жителей города в оккупированном с 2014 года Первомайске.

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Что россияне сделали с Попасной

В июне журналист и блогер Денис Казанский показал видео разрушенного города Попасная. Россияне заняли его 8 мая. В населенном пункте нет уцелевших домов.

Обратите внимание – что происходит в Попасной: смотрите видео