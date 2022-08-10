Про це для 24 каналу повідомив керівник Попаснянської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов. Він зазначив, що на тимчасово окупованих територіях все ще залишаються люди.

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"До людей по-різному ставляться. Сьогодні чув, що в Попасну неможливо заїхати, оскільки окупанти дуже різко реагують. Вони погрожують", – сказав Ханатов.

Працює російська пропаганда

Наразі в Попасній залишилося приблизно 150 людей. Містян використовує російська пропаганда.

Це ж головна мета росії. Це роблять постійно, бо хочуть показати, що мешканці Луганщини кликали російську армію,

– зазначив Ханатов.

Гуманітарна ситуація в місті

Окупанти частково надають мешканцям Попасної гуманітарну допомогу. Проте невідомо, як часто і якої вона якості.

Щодо медицини, то лікарні у Попасній зруйновані. росіяни заявляли, що готові приймати мешканців міста в окупованому з 2014 року Первомайську.

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Що росіяни зробили з Попасною

У червні журналіст і блогер Денис Казанський показав відео зруйнованого міста Попасна. Росіяни зайняли його 8 травня. У населеному пункті немає вцілілих будинків.

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