Их войска чрезвычайно истощены, – в МВД назвали главную цель России в массовых обстрелах Украины

Массированные обстрелы россиянами украинских городов активно увеличились в последние дни. Этому есть причина.

Об этом 24 каналу сказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусов. Он объяснил, какая сейчас главная цель у страны-агрессоры.

Это предупреждение НАТО и российским элитам, – в МВД объяснили новую тактику обстрелов Украины

По его словам, поскольку эти обстрелы начали происходить на системной основе, он усматривает в этом тактику, которую россияне применяли уже неоднократно.

Россияне очень "потрепаны"

То есть когда врагу нужна оперативная пауза, чтобы перегруппироваться и передохнуть, они начинают массированно обстреливать. Все для того, чтобы мы это время тоже не использовали с удобствами для себя.

Дело в том, что, я думаю, их войска очень истощены после последних боев, которые они прошли. Они точно очень сильно "потрепаны",

– подчеркнул Андрусов

Кроме этого, он считает, что в российских оккупационных войсках сейчас ситуация очень критическая. Поэтому они сейчас хотят выиграть время, чтобы снова максимально восстановить боевую способность.

То, что они практические боевые действия заменяют обстрелами, происходило и в апреле. Когда россияне тогда отступали, они также совершали такие массированные ракетные удары, которые очень дорого обходятся России.

Также советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал 24 каналу, что примерно в последний месяц россияне изменили свою стратегию обстрелов Украины.

Известная цена ракет, по которым Россия 26 июня обстреляла Киев.

Приблизительно 50 – 80 миллионов долларов Россия потратила на ракеты, которые выпустили по Киеву 26 июня. Об этом сообщили в издании Forbes. Да, ракеты Х-101 являются одними из самых дорогих.

Враг несет потери в Украине

На 27 июня было известно, что наши воины смогли ликвидировать уже 35 тысяч вторгшихся на нашу землю россиян, чтобы ее захватить. Среди них есть и с высшими званиями – генералы, полковники и другие.

Недавно сообщалось, что украинские защитники уничтожили очередного российского майора, причастного к бомбардировкам с Су-34. Это пилот истребителя-бомбардировщика вражеских военно-космических сил Равиля Гаттарова.

Интересно – сколько денег Россия потратила на ракеты за последние два дня: смотрите видео