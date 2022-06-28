Про це 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Він пояснив, яка наразі головна мета у країни-агресорки.

Увага Це попередження НАТО і російським елітам, – у МВС пояснили нову тактику обстрілів України

За його словами, оскільки ці обстріли почали відбуватися на системній основі, він вбачає в цьому тактику, яку росіяни застосовували вже неодноразово.

Росіяни дуже "потріпані"

Тобто, коли ворогу потрібна оперативна пауза, щоб перегрупуватися та передихнути, вони починають масовано обстрілювати. Усе для того, щоб ми цей час також не використовували з вигодами для себе.

Річ у тім, що, я думаю, їхні війська надзвичайно виснажені після останніх боїв, які вони пройшли. Вони точно дуже сильно "потріпані",

– наголосив Андрусів

Крім цього він вважає, що в російських окупаційних військах зараз ситуація дуже критична. Тож вони зараз хочуть вигратит час, щоб знову максимально відновити бойову спроможність.

Те, що вони практичні бойові дії замінюють обстрілами, відбувалося й в квітні. Коли росіяни тоді відступали, вони також здійснювали такі масовані ракетні удари, які дуже дорого ще й обходяться Росії.

Також радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів 24 каналу, що приблизно протягом останнього місяця росіяни змінили свою стратегію обстрілів України.

Відома ціна ракет, якими Росія 26 червня обстріляла Київ

Приблизно 50 – 80 мільйонів доларів Росія витратила на ракети, які випустили по Києву 26 чеврня. Про це повідомили у виданні Forbes. Так, ракети Х-101 є одними з найдорожчих.

Ворог зазнає втрат в Україні

На 27 червня було відомо, що наші воїни змогли ліквідувати вже 35 тисяч росіян, які вторгнулись на нашу землю, щоб її загарбати. Серед них є й з вищими званнями – генерали, полковники та інші.

Нещодавно повідомляли, що українські захисники знищили чергового російського майора, який причетний до бомбардувань із Су-34. Це пілот винищувача-бомбардувальника ворожих воєнно-космічних сил Равіль Гаттаров.

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