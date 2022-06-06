Россияне из авиации нанесли удары недалеко от Бахмута, штурмуют села поблизости, но без успеха
6 июня 2022 , 07:17Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские кафиры пытаются проводить штурмовые действия недалеко от Бахмута с применением штурмовой и армейской авиации. Однако успеха вражеской армии нет.
На Бахмутском направлении противник вел обстрелы позиций наших подразделений по минометам, ствольной и реактивной артиллерии,
– говорится в сообщении.
Атаки продолжаются в районах населенных пунктов Золотое, Ореховое, Горное, Врубовка, Клиново, Белогоровка, Покровское и Роты.