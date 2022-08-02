В Генштабе предупредили об угрозе ракетных ударов из Беларуси

белорусы отдали свою территорию в полное распоряжение российских оккупантов. Враг получил большой плацдарм, из которого могут обстреливать мирные украинские города.

белорусская армия продолжает обучение у границ Украины, но делает это только с целью сдерживания наших героических ВСУ на этом участке фронта. Вместе с тем, враг очень активно использует территорию Беларуси для обстрелов украинских городов, не получая от белорусов никаких возражений или сопротивления.

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Угроза ракетных обстрелов с территории Беларуси

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, ситуация на Волынском и Полесском направлениях осталась прежней. Наши герои не зафиксировали изменение состава, состояния или положения подразделений белорусской армии в Брестской и Гомельской областях.

Известно, что белорусы снабжают российских оккупантов отдельные номенклатуры боеприпасов. В дальнейшем российские оккупанты используют их для обстрелов мирных украинских городов.

Также Генштаб предупредил, что с территории Беларуси российские оккупанты могут осуществить ракетные обстрелы Украины. Граждан упорно призывают не игнорировать сигналы воздушных тревог, которые спасают жизнь, и немедленно отправляться в безопасное место при объявлении воздушной тревоги.

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