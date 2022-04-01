Россияне из "Градов" обстреляли Горное в Луганской области: пострадала местная
Источник:фейсбук Луганской ОВА
Российские захватчики 1 апреля нанесли удар по жилому сектору города Горное Луганской области. В результате вражеской атаки пострадала местная жительница.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что утром 1 апреля оккупанты снова атаковали Луганщину из "Градов".
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Россияне нанесли удар по Горному
Из реактивных систем залпового огня россияне нанесли удар по жилому сектору города Горное,
– отметил Гайдай.
В результате обстрела разрушены несколько домов. Кроме того, ранения получила местная жительница. На месте вражеской атаки продолжают работать спасатели.
Текущая ситуация в Луганской области
По словам главы ОВА, за последние сутки оккупанты не прекращали обстреливать область. Они повредили 20 объектов в Северодонецке, Рубежном, Лисичанске, Кременной и Ивановке.
В Северодонецке погибли 2 человека, пострадали жители Лисичанска и Тошковки.
В то же время, украинским защитникам удалось отбить враждебную попытку обойти войска Вооруженных Сил близ Попасной и Новотошковского, а также уничтожить много техники россиян.
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