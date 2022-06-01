Россияне из Кинбурнской косы избивали "Градами" по Очакову: повредили иностранное судно

На юге Украины ситуация столкновения с российскими убийцами остается напряженной. Оккупанты обстреляли Очаков в Николаевской области.

Об этом рассказали 1 июня в оперативном командовании "Юг". Указали, что сдерживают врага контрнаступлением, поэтому россияне ограничены в возможности продвижения и продолжают укреплять захваченные рубежи.

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"Для корректировки огня и оценки результатов огневого налета, противник дважды запускал беспилотники на Николаевщине. А затем из Кинбурнской косы реактивными системами залпового огня "Град" наносил удар по Очакову", - отметили в командовании.

Последствия обстрела

Оккупанты уничтожили в Очакове частный жилой дом. Кроме того, они существенно повредили портовый морской буксир и иностранное гражданское грузовое судно. В результате обстрела вспыхнул пожар, но его удалось потушить. Пока известно, что один человек получил ранения.

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Другой обстрел

Также ночью россияне обстреляли Широковскую и Березнеговатскую общины. Повредили жилые дома, приусадебные постройки и сельскохозяйственную технику. К сожалению, погиб один человек.

Ситуация на Юге Украины

В Херсонской области была отключена мобильная связь украинских операторов. Россияне пытаются оформить мобильные карты крымского оператора. Они хотят получить у людей паспортные данные, чтобы подделать будущий псевдореферендум.

Также в Херсонской области захватчики устраивают провокации с переодеванием. Оккупанты имеют форму Вооруженных Сил Украины. Они одеваются в форму и ходят по домам жителей сел Херсонщины, которые оккупированы, и расспрашивают, где сейчас располагаются россияне. Людей, которые верят им и рассказывают о вражеском войске, похищают и увозят в неизвестном направлении. С ними связи нет.

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Что происходит в Черном море

Вражеские корабли в Черном море стоят на месте без изменений. Однако мины кафиров постоянно попадают на побережье Одесщины. В частности, за 2 дня четвертую морскую опасную находку нашли возле одного из пляжей области. Специалисты взорвали мину на безопасном расстоянии от суши в море.

"Отмечаем соблюдение мер безопасности и информационной гигиены, не подвергайтесь ложному информационному воздействию, вовремя и правильно реагируйте на сигналы тревог, не подвергайте себя опасности, посещая запрещенные места и объекты", - сказали в командовании.

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