Выстрелом из танка убили 6 человек: в ОВА рассказали о российском ударе по Херсону

В первый день октября россияне цинично ударили по центру Херсона. Танковый снаряд прилетел в аптеку на центральном рынке города.

Одним ударом оккупанты унесли жизни шести человек. Подробнее об ужасном ударе по Херсону 24 Каналу рассказал руководитель пресс-службы Херсонской ОГА Александр Толоконников.

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Циничный удар по Херсону

Российские оккупанты утром 3 октября из ствольной артиллерии обстреляли центр Херсона. Попадание было рядом с рынком и остановкой общественного транспорта.

Россияне одним выстрелом из танка с левого берега убили 6 человек и ранили еще 6. Трое – в критическом состоянии в больнице. Это был целенаправленный удар. Поблизости нет никаких военных. Ударили именно в аптеку на центральном рынке, где всегда много людей,

– отметил Александр Толоконников.

Погибли, в частности, пожилые люди, которые торговали собственными овощами.

"Это ужас. Мы не впервые видели в Херсоне зверства россиян, но каждый раз волосы дыбом встают. Как и сегодня, когда видишь, что на невинных людей направили дуло танка и выпустили снаряд", – подчеркнул руководитель пресс-службы Херсонской ОГА.

К сожалению, возможности спастись у людей, которые находились на рынке и вблизи, фактически не было. Танковый снаряд летит с большой скоростью. Между моментом его выпуска и прилетом – не минуты, а считанные секунды. К тому же мгновенно разлетаются обломки, которые также наносят немалый ущерб.

Обратите внимание, что недавно россияне сбросили взрывчатку на автобус с гражданскими. К счастью, в результате удара люди не пострадали.