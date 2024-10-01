Одним ударом окупанти забрали життя шістьох людей. Детальніше про жахливий удар по Херсону 24 Каналу розповів керівник пресслужби Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

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Цинічний удар по Херсону

Російські окупанти вранці 3 жовтня зі ствольної артилерії обстріляли центр Херсона. Влучання було поруч з ринком та зупинкою громадського транспорту.

Росіяни одним пострілом з танку з лівого берега вбили 6 людей і поранили ще 6. Троє – у критичному стані в лікарні. Це був цілеспрямований удар. Поблизу немає ніяких військових. Вдарили саме в аптеку на центральному ринку, де завжди багато людей,

– наголосив Олександр Толоконніков.

Загинули, зокрема, літні люди, які торгували власною городиною.

"Це жах. Ми не вперше бачили в Херсоні звірства росіян, але кожного разу волосся дибки встає. Як і сьогодні, коли бачиш, що на безневинних людей спрямували дуло танку і випустили снаряд", – підкреслив керівник пресслужби Херсонської ОВА.

На жаль, можливості врятуватися у людей, які перебували на ринку та поблизу, фактично не було. Танковий снаряд летить з високою швидкістю. Між моментом його випуску та прильотом – не хвилини, а лічені секунди. До того ж миттєво розлітаються уламки, які також завдають чималої шкоди.

Зверніть увагу, що нещодавно росіяни скинули вибухівку на автобус з цивільними. На щастя, внаслідок удару люди не постраждали.