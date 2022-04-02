Россияне из тяжелого вооружения били по Луганщине: есть масштабные разрушения

Русские из разных видов тяжелого вооружения обстреляли Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Тошковку. Инфраструктура разбита.

Враг повредил 19 объектов, в том числе 9 многоквартирных и 7 частных жилых домов. Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Кстати Запасной план, на который бросят все усилия, – Гайдай о попытках захватить Луганщину и Донетчину

Людей достают из-под завалов

Одного человека ранили в Рубежном, еще четырех спасли из-под завалов. Спасатели работают усиленно.

К слову, в Кременной после обстрелов загорелся лес, огонь мог перейти на жилищный сектор, однако работники ГСЧС справились вовремя.



Обстрелянная инфраструктура / Фото Сергея Гайдая

Местные – без газа

Вблизи Северодонецка россияне перебили магистральный газопровод. Без газа остался город и близлежащие населенные пункты – это около 60 тысяч абонентов.

В общем, без газа – 36 населенных пунктов или 131 944 абонента, из них 30 – полностью и 6 частично. Это касается Рубежного, Попасного, Северодонецка, частично Горской общины и Лисичанска.



Пожар из-за обстрелов / Фото Сергея Гайдая

Кстати – Последствия "русского мира" в Ирпене: