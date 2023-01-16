"Перевоспитание бандеровцев": как россияне издеваются над украинскими детьми

Очень нехорошие новости из оккупированного Крыма. Ранее неоднократно сообщалось, что с осени 2022 года почти 2 тысячи детей, вывезенных силой или обманом из Херсонской области, находились в 5 "лагерях" в оккупированной Евпатории.

Как россияне пиарились на детях

Эти лагеря расположены на базе захваченных в 2014 году украинских ведомственных детских санаториев: "Дружба", "Здравница", "Лучистый", "Мечта" и "Чайка".

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Оккупанты незаконно пытались использовать детей в собственной пропаганде под предлогом "перевоспитания малолетних бандеровцев". Они заявляли об "учебном процессе по российским стандартам". Однако желаемых преступных результатов, очевидно, не добились.

С ноября дети находились в сложных бытовых условиях, имели существенные проблемы с питанием и теплыми вещами. Местные жители сообщали о фактах сексуального насилия над детьми и о возможном вывозе силой отдельных "эвакуированных" детей в Чечню как фактически рабов.

До декабря на фоне детей совершали преступный пиар многие оккупанты и коллаборанты. Однако в последний раз эти дети публично упоминались в пропаганде агрессора 16 декабря.

В декабре дети просто исчезли

Впрочем, с последних дней декабря всех этих "эвакуированных" детей внезапно, без предупреждений и массово вывезли из Евпатории. Однако в Херсонскую область, в частности, на ее оккупированную Россией часть, они также не вернулись.

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Осенью в "лагеря" в качестве персонала обеспечения привлекли местных жителей, но им категорически запрещали обмениваться с детьми какими-либо контактными данными.

При вывозе детей в декабре оккупанты проговорились этому персоналу, что якобы перевозят несовершеннолетних в Московскую область. Однако через две недели в открытых источниках нет никаких сведений о нынешнем пребывании этих детей.

Считаю, что этот вопрос требует немедленного и безотлагательного реагирования как со стороны украинской власти, так и международных организаций, ведь не исключены крайне негативные сценарии развития событий.