Инспектор пограничной комендатуры "Шквал" Артем Дрозд в эфире 24 Канала рассказал, как изменилась система снабжения россиян в Харьковской области. Он также объяснил, почему близость границы и особенности местности облегчают врагу подвоз, но не защищают его маршруты от ударов Сил обороны Украины.

Россияне изменили логистику на фронте

Давление на северо-востоке не ослабевает, ведь россияне пытаются навязать свою инициативу не только политическими заявлениями, но и постоянными атаками. Живой силы у оккупантов пока хватает, при этом они наращивают использование авиации и беспилотников. Украинские подразделения в ответ внедряют новые тактические и технологические решения, чтобы сохранять людей и наносить врагу большие потери.

У нас есть две составляющие: живая сила у них еще не иссякает, а воздушную составляющую они также наращивают. Поэтому отвечать нужно в обеих плоскостях,

– подчеркнул Дрозд.

Россияне также изменили схему снабжения передовых позиций, чтобы меньше подвергать ударам большую технику. На квадроциклах, мотоциклах и легкой технике они доставляют имущество и боеприпасы к позициям операторов дронов, а оттуда грузы переправляют на передовую с помощью больших гексакоптеров или FPV-дронов. Часть маршрутов до сих пор обслуживают пешие группы, которых сами оккупанты называют "ногами".

Мы пока не видим, чтобы у них не хватало воды или еды на позициях. Также действуют пешие группы, так называемые "ноги", которые пытаются обеспечивать доставку непосредственно к передовым позициям,

– рассказал военный.

Такая система позволяет врагу поддерживать свои подразделения даже под постоянным наблюдением украинских беспилотников. Снабжение на передовой остается одним из ключевых элементов боевых действий, ведь без боеприпасов, топлива, связи и продовольствия российские штурмовые группы не смогут долго удерживать позиции.

Что прикрывает российскую логистику в Харьковской области?

Для снабжения пунктов рассредоточения россияне продолжают оборудовать дороги сетками против беспилотников. Лесистая местность, большой номер оврагов и балок также облегчают подвоз, ведь рельеф ограничивает радиогоризонт и затрудняет работу украинских беспилотников. Из-за близости границы с Россией маршруты снабжения здесь значительно короче, чем, например, на Запорожском направлении.

Дронам сложнее видеть вдаль, долетать и поражать цели. К тому же из-за близости границы с Россией радиус подвоза у оккупантов достаточно мал,

– пояснил Дрозд.

Несмотря на более благоприятные для врага условия, украинские военные ведут работу по его технике и путям снабжения, чтобы лишить передовые позиции боеприпасов, топлива, связи и продовольствия. Для этого подразделению постоянно нужны FPV-дроны, комплектующие и средства радиоэлектронной борьбы, которые помогают одновременно уничтожать оккупантов и защищать личный состав.

Государство обеспечивает военных, однако дополнительная помощь позволяет быстрее получать технику, которой на фронте всегда требуется больше. Поддерживать важно не только Вооруженные Силы Украины, но и все Силы обороны Украины, в частности пограничников и СБУ.

Важно! Сейчас подразделение завершает сбор средств на дроны для нанесения ударов по российским позициям и средства РЭБ, которые должны снизить угрозу для украинских бойцов в Харьковской области. Цель: 2 000 000,00 ₴

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Как враг доставляет грузы на передовые позиции фронта: смотрите видео