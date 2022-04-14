Россияне категорически не хотят увеличивать количество гарантов безопасности Украины, – Подоляк
Источник:телеканал "Рада"
Представители России категорически против того, чтобы все большее число стран выступили гарантами безопасности для Украины. Об этом заявил Михаил Подоляк.
В эфире телеканала "Рада" он подчеркнул, что сейчас число потенциальных гарантов только растет. И хотя сама формула новая, но ряд государств уже работает над ней.
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Для нас важно, чтобы таких стран (гарантов – 24 канала) было как можно больше. Чтобы туда входили практически все страны с мощными мировыми армиями. Ибо это сразу решит все вопросы на будущее,
– отметил он.
Советник главы Офиса Президента добавил, что для России будет роковой ситуация, когда за Украину будет стоять ряд мощных государств.
Понимаете, когда рядом с Украиной стоит еще десяток стран с потенциально лучшими армиями, чем у России. Говорю "потенциально лучше", потому что мы видим, как воюет сегодня Россия. Так это безусловно для страны-агрессора выглядит фатально,
– подчеркнул Подоляк.
Он добавил, что блок, который возглавляет Андрей Ермак, проводит консультации на уровне советников разных стран. Эти государства потенциально желают выступить гарантами безопасности в Украине. И сейчас изучается сама модель, ведь она новая для всего мира.
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