Только за одну зиму: миссия ООН зафиксировала казнь 32 военнопленных украинцев

Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине 26 марта обнародовала 38-й отчет по ситуации в нашей стране. За эту зиму организация посчитала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных российскими захватчиками.

Это количество наших военнопленных было казнено россиянами в период с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года. По данным миссии, это значительно больше, чем за любой из предыдущих периодов агрессии России в Украине.

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Миссия ООН зафиксировала казнь 32 военнопленных украинцев

В 38 отчете Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине подтвердила казнь 32 украинских военнопленных россиянами в 12 отдельных инцидентах. В трех случаях миссия провела независимую проверку.

Кроме того, интервью с 60 недавно освобожденными украинскими военнослужащими показали миссии, что большинство из них подверглись сексуальному насилию во время пребывания в плену в России.

Глава миссии Даниэль Белль отметила, что респонденты утверждают о случаях пыток со стороны российских военных и должностных лиц. Это включает избиение, поражения электрическим током, длительное пребывание в неудобном положении, угрозы расстрелом или его имитацию.

Большинство военнопленных также вспоминают о страданиях от невозможности общаться со своими семьями, а также отсутствие удовлетворительного питания и медицинской помощи,

– отметила руководительница миссии ООН.

Авторы отчета отмечают, что эти данные подтверждают, что российская армия продолжает применять ранее установленные практики пыток, жестокого обращения, смертей в плену, содержания под стражей без связи с внешним миром, насильственных исчезновений и ужасных условий содержания.

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В отчете миссия также описала насилие, которое российская администрация продолжает совершать против жителей временно оккупированных территорий Украины. В документе освещены случаи убийств гражданских лиц, произвольных задержаний и ограничений свободы выражения мнений.

"В течение трехмесячного периода количество жертв среди гражданского населения оставалось высоким: из-за насилия, связанное с конфликтом, погибло 429 гражданских лиц, еще 1 374 человека были ранены", – говорится в документе.

В документе авторы отметили заметную эскалацию обстрелов и барражирующих боеприпасов со стороны России с конца декабря 2023 года по январь 2024 года, что привело к значительному росту жертв среди гражданского населения в районах, отдаленных от линии фронта.

Организация Объединенных Наций подтвердила, что общее количество жертв среди гражданского населения в Украине за это время "остается на уровне предыдущего периода".