Временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины Николай Уршалович на брифинге в Military Media Center рассказал, что поддержку штурмовых действий Вооруженных Сил Украины при освобождении Урожайного обеспечили нацгвардейцы.
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Что происходит в районе Урожайного
В настоящее время (подразделения Нацгвардии – 24 Канал) закрепились на достигнутых рубежах и отражают контратаки штурмовых групп противника, которые пытаются вернуть утраченное положение,
– заявил полковник.
По словам Николая Уршаловича, бойцы Национальной гвардии провели зачистку и разминирование территории населенного пункта.
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Кроме того, на Мелитопольском направлении подразделения бригад "Гвардии наступления", "Спартан" и "Красная калина" продолжили развивать успех в составе ударных группировок Сил обороны.
Освобожденное Урожайное / Скриншот с карты DeepState
Как сейчас обстоит ситуация вокруг Урожайного: смотрите на карте DeepState
Последние новости об успехах ВСУ
- Утром 17 августа представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев рассказал, что у наших военных был успех в направлении южнее от Урожайного. В настоящее время бойцы закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
- Аналитики американского Института изучения войны заявили, что, согласно геолокационным кадрам от 16 августа, ВСУ продвинулись к северо-востоку от Работиного на западе Запорожской области.
- То есть, возможно, наши военные добились более широких успехов в близлежащих районах, учитывая недели постоянной активности украинцев в лесистых районах к северо-востоку от населенного пункта.