Временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины Николай Уршалович на брифинге в Military Media Center рассказал, что поддержку штурмовых действий Вооруженных Сил Украины при освобождении Урожайного обеспечили нацгвардейцы.

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Что происходит в районе Урожайного

В настоящее время (подразделения Нацгвардии – 24 Канал) закрепились на достигнутых рубежах и отражают контратаки штурмовых групп противника, которые пытаются вернуть утраченное положение,

– заявил полковник.

По словам Николая Уршаловича, бойцы Национальной гвардии провели зачистку и разминирование территории населенного пункта.

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Кроме того, на Мелитопольском направлении подразделения бригад "Гвардии наступления", "Спартан" и "Красная калина" продолжили развивать успех в составе ударных группировок Сил обороны.



Освобожденное Урожайное / Скриншот с карты DeepState

Как сейчас обстоит ситуация вокруг Урожайного: смотрите на карте DeepState

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