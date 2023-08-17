Спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев объяснил утром 17 августа в эфире телемарафона, что украинские Силы обороны продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, пишет 24 Канал.

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Где продвинулись украинские военные

В направлении южнее Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах,

– заявил спикер Генштаба ВСУ.

По его данным, наши бойцы:

наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника;

осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Кроме того, наши военные продолжают вести наступательные действия на Бахмутском направлении. В частности, к югу от города Бахмут закрепляются на достигнутых рубежах.

Какая ситуация на Востоке

Андрей Ковалев рассказал, что россияне вели бесполезные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки. Спикер отметил, что оккупанты терпят значительные потери в личном составе, вооружении и технике, а также перемещают подразделения и войска, применяют резервы.

Спикер Генштаба отметил, что украинские военные отразили атаки россиян на Востоке и продолжают сдерживать наступление российских войск на:

Купянском;

Лиманском;

северном фланге Бахмутского направления.

Противник вел бесполезные наступательные действия в районах Сеньковки Харьковской области и Богдановки Донецкой области. Здесь продолжаются тяжелые бои,

– объяснил спикер.

Там продолжаются тяжелые бои, за сутки было 20 боевых столкновений.

Успехи ВСУ: последние новости

Министерство обороны Украины 16 августа подтвердило, что наши военные освободили Урожайное. В Генштабе ВСУ заявили, что бойцы закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что:

геолокационные кадры от 16 августа показывают продвижение ВСУ к северо-востоку от Работиного на западе Запорожской области;

вероятно, наши военные добились более широких успехов в близлежащих районах, учитывая недели постоянной активности украинцев в лесистых районах к северо-востоку от населенного пункта.

Стоит добавить, что наши военные продвинулись к Северо-востоку от Работиного, в 10 километрах к югу от Орехова. Детальнее о том, как выглядит карта боевых действий – читайте здесь.