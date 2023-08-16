Освобождение Урожайного позволит ВСУ фактически выйти на вторую линию оккупантов. Об этом 24 Каналу рассказал Александр Коваленко – военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", добавив, что это не все плюсы.

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Открываются хорошие перспективы

Поселок Урожайный в Донецкой области еще на прошлой неделе начали окружать украинские защитники. Наконец, 16 августа в Министерстве обороны и Генштабе официально сообщили об освобождении населенного пункта.

Это открывает прямой путь на Старомлиновку. До Старомайорского преградой является еще село Заповитне Бажання. Мы, конечно, его освободим, но через него все же нужно пройти. Старомлиновка – это уже фактически вторая линия оккупантов,

– заметил Александр Коваленко.

Если с Урожайного открывается прямой путь, то ВСУ смогут не только давить на это село, но расширить свой левый фланг. Речь идет о левом фланге на Новодонецке, Старомайорском, Керменчике.

"Керменчик – это маленькое село. Но возле него расположена господствующая высота, размещение артиллерии на которой позволит охватить большую территорию – почти всю вторую линию обороны российских оккупантов в этой локации. Открываются очень интересные перспективы", – подчеркнул военный обозреватель.

В свою очередь овобождение Старомлиновки позволит говорить и о дальнейшем продвижении на перспективных направлениях.

Александр Коваленко о перспективах после освобождения Урожайного: смотреть видео

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