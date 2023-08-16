Звільнення Урожайного дасть змогу ЗСУ фактично вийти на другу лінію окупантів. Про це 24 Каналу розповів Олександр Коваленко – військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", додавши, що це не всі плюси.
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Відкриваються гарні перспективи
Селище Урожайне на Донеччині ще минулого тижня почали оточувати українські захисники. Зрештою 16 серпня у Міністерстві оборони та Генштабі офіційно повідомили про визволення населеного пункту.
Це відкриває прямий шлях на Старомлинівку. До Старомайорського перепоною є ще село Завітне Бажання. Ми, звісно, його звільнимо, але через нього все ж потрібно пройти. Старомлинівка – це вже фактично друга лінія окупантів,
– зауважив Олександр Коваленко.
Якщо з Урожайного відкривається прямий шлях, то ЗСУ зможуть не лише тиснути на це село, але й розширити свій лівий фланг. Мовиться про лівий фланг на Новодонецькому, Старомайорському, Керменчику.
"Керменчик – це маленьке село. Біля нього є панівна висота, розміщення артилерії на якій дозволить охопити велику територію – майже усю другу лінію оборони російських окупантів в цій локації. Відкриваються дуже цікаві перспективи", – наголосив військовий оглядач.
Своєю чергою, звільнення Старомлинівки дозволить говорити і про подальше просування на перспективних напрямках.
Олександр Коваленко про перспективи після звільнення Урожайного: дивитись відео
Ситуація на фронті: детальніше
- Росіяни продовжують наступати на Куп'янському напрямку. Для цього окупанти залучили додаткові резерви. Водночас зараз відзначають зменшення активності, яке, ймовірно, пов'язане із перегрупуванням військ. Це й не дивно, адже українські захисники нівелюють спроби ворога прорватися і завдають їм чималих втрат.
- Тим часом росіяни починають потроху повертатись на позиції, що були затоплені внаслідок підриву Каховської ГЕС. Зокрема, до узбережжя стягують мобільні мінометні розрахунки, ведуть вогонь. Крім того, з танків обстрілюють навіть узбережжя Дніпра.
- Представник Головного управління розвідки зауважив, що загалом дії росіян позбавленні військової стратегії. Хоч вони справді наступають на Куп'янського напрямку, здебільшого – це локальні бої. Тобто більшість часу вони все одно обороняються.