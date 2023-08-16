Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Своими террористическими действиями россияне пытаются психологически давить на местное население.
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"Оккупанты применяют управляемые бомбы по побережью Днепра и обстреливают населенные пункты правобережной части. Бросают взрывчатки из дронов, обстреливают за танков и абсолютно всех видов оружия с временно оккупированного левого берега", – рассказал Хлань.
Действия врага
После затопления Херсонщины, в результате террористического акта россиян с подрывом Каховской ГЭС, оккупанты начали возвращаться на свои предыдущие позиции. Хотя в Голой Пристани и Олешках все еще наблюдается вода.
Оккупанты подтягивают к побережью мобильные минометные расчеты, ведут огонь и переезжают с места на место. Даже из танков подъезжают и обстреливают с побережья Днепра,
– рассказал депутат.
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В результате уже за 3 – 5 секунд происходит "прилет" по ближайшим населенным центрам. Свои минометные обстрелы оккупанты ведут ниже плотины Каховской ГЭС.
"Хотя Каховское водохранилище и пересохло, оккупанты все равно не решатся выезжать туда, чтобы вести обстрелы, а там расстояние больше. Там они бьют из артиллерии, танков, применяют управляемые бомбы", – объяснил детали Сергей Хлань.
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- Утром 16 августа россияне нанесли удар по центру Херсона. Произошли попадания по территории образовательного учреждения и больницы. Ранены три человека, один из которых – пациент медучреждения, который проходил лечение.
- 13 августа россияне обстреляли село Широкая Балка в Станиславской громаде Херсонской области. Оккупанты из артиллерии убили семью. Известно о смерти 12-летнего мальчика и девочки, которой было всего 23 дня.
- Не прекращают российские оккупанты терроризировать дронами. Они совершают удары по правоохранителям и спецтехнике. В Бериславе 11 августа в результате таких действий пострадали двое полицейских.