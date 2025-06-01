Россияне "перебрасывают" войска в Крыму: "Атэш" разоблачил маневр оккупантов

Агенты "Атэш" зафиксировали активное перемещение вражеской техники во временно оккупированном Крыму. Оккупанты пытаются запутать Силы обороны Украины, распространяя ложную информацию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военное партизанское движение "Атеш".

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Партизаны объяснили цель оккупантов

Агенты партизанского движения разоблачили маневр оккупантов. Россияне распространяют ложную информацию о том, что их техника якобы направляется в Херсонскую область для форсирования Днепра. На самом деле враг делает другое.

На самом деле враг, стремясь запутать Силы обороны Украины и скрыть свои истинные намерения, перегнал большую колонну техники, потратив при этом значительное количество топлива,

– рассказали в "Атеш".

Партизаны зафиксировали активное перемещение военной инженерной техники между Феодосией и Джанкоем благодаря ненужной активности россиян.

"Атэш" разоблачил маневр оккупантов: смотрите видео

Полученные данные уже передали Силам обороны Украины.

Ранее "Атеш" сообщали, что враг усиливает защиту аэродромов на фоне успешных атак Сил обороны по Крыму, а также по российским аэродромам. Впрочем, укрытия, которые спешно возводят в Саках, могут быть неэффективными.