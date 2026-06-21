Большинство пакует чемоданы: бывший глава МИД Украины объяснил, почему россияне не будут защищать Крым

Крым всё быстрее теряет в глазах россиян образ безопасного полуострова. После ударов по логистике, проблем с топливом и новых сигналов об опасности оккупанты и те, кто приехал на полуостров после 2014 года, начинают по-другому оценивать своё будущее там.

Бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко в эфире 24 канала объяснил, почему россияне вряд ли будут массово защищать Крым. По его словам, процессы на полуострове уже напоминают подготовку к бегству, а для российской армии нынешняя ситуация может закончиться гораздо хуже, чем мирный уход, который когда-то был возможен.

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Крым теряет ощущение безопасного тыла

После ударов по логистике оккупированный Крым перестает быть для россиян местом, где можно переждать войну или жить так, будто она где-то далеко. На полуострове уже ощущаются проблемы с топливом, затруднен выезд, а в сети всё чаще появляются сообщения о том, что россияне начинают уезжать из Крыма.

Крымский полуостров действительно очень быстро превращается в остров,

– сказал Огрызко.

Одним из самых заметных сигналов стали проблемы с бензином. Россия годами создавала образ страны, где топливо якобы всегда доступно, но теперь даже цены и попытки как-то заменить качественное топливо показывают, что ситуация на оккупированном полуострове меняется не в пользу Москвы.

170 рублей для страны-бензоколонки – это просто невероятно. Ведь они всегда говорили: у нас бензин как вода. Бери, не хочу,

– отметил экс-глава МИД Украины.

Для тех, кто после оккупации переехал в Крым, эти изменения уже становятся не политической новостью, а личной проблемой. В сети всё чаще появляются видео, где россияне говорят, что бросают всё и уезжают, потому что ситуация на полуострове становится критической.

Сейчас в сети появляется много видеоматериалов: я всё бросаю, я уезжаю, потому что в Крыму ситуация для нас, приезжих, становится критической,

– подчеркнул дипломат.

Поэтому разговоры о массовой готовности россиян защищать Крым выглядят всё менее убедительно. Когда полуостров теряет логистику, топливо и чувство безопасности, большинство думает не об обороне, а о том, как успеть уехать.

Тогда могли бы уехать спокойно, а теперь их выбьют

Сообщения о том, что российские штабы и семьи военных в Крыму начинают готовиться к выезду, Огрызко связывает не только с нынешними ударами по логистике. Он напомнил, что ещё в 2005–2006 годах, когда возглавлял украинскую делегацию на переговорах о выводе Черноморского флота с территории Украины, России предлагали цивилизованный сценарий выхода.

"Я им говорил: давайте спокойно готовиться к тому, что вы начнете вывод войск. Мы не будем вам мешать, наоборот, предоставим все необходимые возможности, и вы спокойно переплывете в свой Новороссийск",

– вспомнил экс-глава МИД Украины.

Тогда, по его словам, в Москве уже начинали понимать, что Украина движется к вытеснению российского военного присутствия из Крыма. Но после прихода к власти Виктора Януковича этот процесс пошел по другому пути, и шанс на спокойный уход был упущен.

Тогда они могли бы уйти мирно и на этом поставить точку. Сегодня мы выбьем их оттуда, очевидно, с чрезвычайно сложными для них последствиями,

– подчеркнул дипломат.

Если логистика полуострова будет и дальше разрушаться, а Крымский мост останется под угрозой, для многих оккупантов вопрос будет не в обороне, а в том, успеют ли они уехать до того, как путь назад станет значительно сложнее.

Крымский мост остается последним путем назад

Огризко считает показательной реакцию российских чиновников на заявления украинского руководства по поводу Крыма. В частности, он упомянул слова Сергея Лаврова о том, что министр обороны Украины якобы еще "не разобрался" в ситуации, поскольку недолго находится в должности. По мнению дипломата, реальность как раз противоположна.

Он очень хорошо во всём разобрался. И то, что он именно разобрался, даёт нам уверенность, что это произойдёт максимально быстро,

– сказал экс-глава МИД Украины.

Крымский мост остается незаконным сооружением, которое до сих пор служит одним из главных путей бегства с полуострова. Другие логистические направления вокруг полуострова уже подверглись ударам, поэтому Крымский мост может стать следующей крупной целью. Именно поэтому для россиян, которые еще надеются переждать ситуацию в Крыму, время на принятие решения быстро сокращается.

Огризко объяснил, почему россияне не будут защищать Крым: смотрите видео