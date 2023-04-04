Меладзе и экс-жена зама Шойгу: как элита России обходит санкции и тратит деньги во Франции

Журналисты снова отправились в Куршевель, чтобы провести расследование. Гулянка, на которой присутствовал Валерий Меладзе, помогла обнаружить тех россиян, которые отсиживаются во Франции во время войны.

Особого внимания заслуживают те, кто должен попасть под санкции ЕС, но не пополнил этот список. Журналисты-расследователи не только рассказали об окружении певца, но и обратили внимание на недвижимость, которой все еще владеют россияне на престижном курорте, передает 24 Канал.

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Меладзе и его друзья

Журналисты 8 марта 2023 заглянули в ресторан Le Cap Horn, где отдыхал Валерий Меладзе со своими друзьями и близкими. На них расследователи обратят внимание позже.

На улице журналист Михаил Ткач подошел к Меладзе, чтобы задать ему несколько вопросов

– Скажите, как вам отдыхает в Куршевеле, когда Россия бомбит Украину?

Меладзе сник и попытался выйти из кадра.

– Я не хочу это комментировать...

– Почему?

– А вы здесь что делаете?

– Мы украинские журналисты. Снимаем отдыхающих россиян. У вас есть позиция?

Меладзе отвел Ткача и попросил выключить камеру, чтобы "просто поговорить".

– Выруби, я хочу поговорить нормально, – начал на эмоциях Меладзе заслонять камеру.

На вопрос о войне в Украине Меладзе так и не решился дать ответ. Его в сторону увела жена Альбина Джанабаева. Михаил Ткач предположил, что певец умолчал не просто так. Этому могла быть весомая причина, у которой есть вполне реальное имя.

Как элита России обходит санкции

Журналист отметил, что за ситуацией, когда Меладзе так и не решился прокомментировать войну, а посетители курорта начали за него вступаться, наблюдала одна женщина.

Ее видели за обедом с певцом, когда они сидели за столиком. Также она танцевала с другими друзьями Меладзе. Речь идет о Светлане Ивановой, жене заместителя министра обороны страны-агрессора Тимура Иванова.

И пока ее муж шагал разрушенным Мариуполем, Светлана – бутиками Куршевеля. Так что журналистам стало интересно, как так случилось, что Иванова все еще может наслаждаться благами цивилизованного мира, учитывая должность ее мужа.

Как россияне обходят санкции и живут в Куршевеле: смотрите видео

Российский фонд по борьбе с коррупцией 3 месяца назад опубликовал резонансный материал. В нем показали содержимое электронного ящика Светланы Ивановой. Как выяснилось, она вместе со своим мужем живут на широкую ногу, тратя миллионы. У них дворцы, роскошные автомобили и драгоценности. Все это явные атрибуты коррупции, ведь за зарплату замминистра все это позволить себе Иванов просто не мог.

Секрет в разводе

Журналисты обнаружили, что летом 2022 года Светлана и Тимур вроде бы расстаются. По данным СМИ, этот процесс имеет признаки фиктивности.

Примечательно, что осенью Тимур Иванов попадает под санкции ЕС. Еще интереснее, что ограничения миновали Светлану. Это и позволило ей продолжить путешествия по Европе, где она сыплет деньгами налево и направо.

Внимание не только на Иванову

Один из мужчин, вступившийся за певца, когда у него стремились взять комментарий, – на короткой ноге с российским истеблишментом. Более того, он был на гуляниях спикера Кремля Дмитрия Пескова с тем же Ивановым.

Еще один россиянин, танцевавший рядом с певцом, – известный московский застройщик Андрей Колочинский. Михаил Ткач подчеркнул, что на вопрос застройки в России оказывает непосредственное влияние власть. Можно предположить, что Колочинский – очередной благосклонный путинского режима.

Куршевель – мекка для россиян

Украина больше года противостоит российской агрессии. Но это отнюдь не мешает россиянам – десяткам, сотням, тысячам – отдыхать на Куршевеле. Там осела так называемая элита страны-агрессора.

На курорте увидели жену и дочь одного из ключевых путинских олигархов Андрея Бокарева. Ольга, как и Меладзе, на вопрос о бомбардировке Украины и отдыхе россиян в Куршевеле отмолчалась и сбежала. Михаил Ткач подчеркнул, что компании Бокарева получают больше всего государственных заказов. Один из заказчиков – министерство обороны России.

Кроме того, в Куршевеле отдыхал Михаил Карисалов. Он – гендиректор российской компании "Сибур". Она принадлежит подсанкционному российскому олигарху Леониду Михельсону. Он в рейтинге самых богатых людей России занимает 4-ю позицию.

Куршевель заселила "элита"

Заметили журналисты-расследователи Александр Базаров. Он занимал должность вице-президента "Сбербанка" России. А в 2021 году его назначали в совет директоров "Уралкалия". Шале Базарова отличается большой закрытой территорией с теннисным кортом и частным водоемом. Интересно, что он находится под санкциями только в Украине.

Через дорогу от его шале размещается другое. По его адресу зарегистрирована французская компания по управлению недвижимостью. Основной бенефициар – Михаил Фридман.

В каких-то 5 минутах от этих двух домов расположено еще одно интересное шале MAIA, говорит Ткач. В нем на момент расследования кто-то жил. И это несмотря на то, что в нем зарегистрирована компания россиянина Пумпянского Александра, попавший под санкции ЕС за поддержку полномасштабного вторжения. Александр – сын российского олигарха Дмитрия Пумпянского. Последний посещал Путина в первый день полномасштабного вторжения вместе с другими состоятельными людьми страны. Интересно, что житель шале ни о каком Пумпянском не знает, а саму недвижимость арендует.

Показали журналисты также шале Никиты Мишана, российского миллионера. На той же улице шале, которым владеет компания из Люксембурга. Интересно, что по состоянию на 2019 год она принадлежала Александру Занадворову, так называемому королю московской недвижимости.

Но это еще не все. Ведь обнаружили журналисты шале MONE. Оно записано на окружение братьев-миллионеров Саркисовых. Они это имение продали после начала полномасштабного вторжения.

Журналисты-расследователи обратили внимание также на других, отсиживающихся в Куршевеле, россиян. Среди них достаточно состоятельных людей и тех, кто буквально на короткой ноге с нынешними российскими властями. Следовательно, мог бы попасть под санкции ЕС. Но им как-то удается обходить ограничения, наложенные на страну-агрессора из-за полномасштабного вторжения.