Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что старая школа КГБ умеет прекрасно манипулировать.

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Россия дерзко манипулирует

Глава российской делегации Кирилл Дмитриев на полях переговоров в Саудовской Аравии хочет, чтобы страна-агрессор и США построили мосты между собой. Он рассчитывает, что для налаживания контактов между Москвой и Вашингтоном понадобится 2 – 3 месяца.

Дмитриев бьет в ту же точку, мол, все из-за Джо Байдена, при Трампе войны бы не было. Кремлевцы играют на моментах, которые Трампу очень нравятся. Вот это действительно настораживает,

– заметил Тизенгаузен.

Американцы говорят, что Трамп может изображать из себя такого простого, но на самом деле он очень непростой и в результате резко ударит по россиянам. Такая стратегия могла бы уложиться в эту картину мира, если бы не было договора о полезных ископаемых, на подписании которого настаивает Белый дом.

Если кто-то присыпает бдительность Путина, то понимаем, но здесь говорят, мол, у вас час на подписание и отдавайте все недра нам, а потом называют недальновидным поступок Владимира Зеленского, который не подписал договор,

– сказал политтехнолог.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров, который участвует в переговорах с американкой стороной, заявил, что никаких территориальных уступок Россия не будет делать. То есть оккупацию украинских территорий россияне называют "уступками".

Кроме этого, Тизенгаузен отметил, что сейчас происходит еще один неприятный момент – раскол и наезд новой администрации президента США на европейские страны.

К слову, Россия и США 18 февраля провели переговоры в Саудовской Аравии, которые длились 4,5 часа. Российская сторона назвала их "положительными".