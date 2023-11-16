Россияне массированно ударили по Белозерке на Херсонщине, есть погибший, поселок без электричества
Источник:Александр Прокудин
Днем в четверг, 16 ноября, оккупанты обстреляли Херсонскую область. В результате обстрела есть погибший и уничтожен объект критической инфраструктуры.
Из-за удара по Белозерке поселок и окрестные села остались без электроснабжения. Об этом сообщил Александр Прокудин, глава Херсонской областной военной администрации.
Смотрите также Люди звонили родным и плакали: боец ВСУ вспомнил деоккупацию Херсона
Сколько человек пострадало
В результате обстрела погиб мужчина, его тело спасатели извлекли из-под завалов дома. Четверо человек ранены, они в больнице. Это три женщины (28, 56, 34 года) и 62-летний мужчина.
Какие последствия обстрела россиянами Белозерки
Вражеским огнем повреждены жилые дома и продуктовый магазин. Уничтожен и объект критической инфраструктуры. В настоящее время Белозерка и окрестные села – без электроснабжения,
– написал глава ОВА.
Прокудин отметил, что энергетики начнут работу, как только позволит ситуация.
Также он обнародовал фото Белозерки после обстрела. На них видны выбитые стекла и поврежденные автомобили.
Последствия обстрела Белозерки россиянами / Фото из телеграм-канала Александра Прокудина
Где этот населенный пункт
Белозерка – поселок неподалеку от известной Чернобаевки. Он расположен на берегу озера Белое, соединенного с Днепром.
Где расположена Белозерка Херсонской области: показываем на карте
Детали об обстреле Херсона
Недавно Украину поразила новость об обстреле Херсона, во время которого получил ранения двухмесячный ребенок. Его мать в тяжелом состоянии. Стало известно, что дедушка спас невестку и внучку, взяв удар на себя. Подробно об этом обстреле читайте по ссылке.