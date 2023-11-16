Россияне массированно ударили по Белозерке на Херсонщине, есть погибший, поселок без электричества

Днем в четверг, 16 ноября, оккупанты обстреляли Херсонскую область. В результате обстрела есть погибший и уничтожен объект критической инфраструктуры.

Из-за удара по Белозерке поселок и окрестные села остались без электроснабжения. Об этом сообщил Александр Прокудин, глава Херсонской областной военной администрации.

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Сколько человек пострадало

В результате обстрела погиб мужчина, его тело спасатели извлекли из-под завалов дома. Четверо человек ранены, они в больнице. Это три женщины (28, 56, 34 года) и 62-летний мужчина.

Какие последствия обстрела россиянами Белозерки

Вражеским огнем повреждены жилые дома и продуктовый магазин. Уничтожен и объект критической инфраструктуры. В настоящее время Белозерка и окрестные села – без электроснабжения,

– написал глава ОВА.

Прокудин отметил, что энергетики начнут работу, как только позволит ситуация.

Также он обнародовал фото Белозерки после обстрела. На них видны выбитые стекла и поврежденные автомобили.

Последствия обстрела Белозерки россиянами / Фото из телеграм-канала Александра Прокудина

Где этот населенный пункт

Белозерка – поселок неподалеку от известной Чернобаевки. Он расположен на берегу озера Белое, соединенного с Днепром.

Где расположена Белозерка Херсонской области: показываем на карте

Детали об обстреле Херсона

Недавно Украину поразила новость об обстреле Херсона, во время которого получил ранения двухмесячный ребенок. Его мать в тяжелом состоянии. Стало известно, что дедушка спас невестку и внучку, взяв удар на себя. Подробно об этом обстреле читайте по ссылке.