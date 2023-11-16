Увиденное после освобождения Херсона действительно поражало. Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель, волонтер, блоггер, телеведущий, боец ВСУ Михаил Макарук, добавив, что реакцию людей и то, как они ждали прихода ВСУ, до сих пор невозможно забыть.

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В городе не было ни света, ни связи

За время оккупации россияне успели очень хорошо закрепиться, даже их блиндажи были перекрыты бетонными плитами. После того, как ВСУ зашли в город, началась зачистка, доразведка, в Херсоне установили комендантский час с 17:00, ведь на Юге темнеет еще быстрее.

Света не было нигде, кажется, будто мертвый город, только кое-где горели фонари,

– вспомнил Михаил Макарук.

Уже на второй день после освобождения Херсона туда приехала монтажная бригада от одного из телефонных операторов. Военных попросили встать на охрану, чтобы работники установили связь, а херсонцы утром смогли выйти на центральную площадь и позвонить родным.

Помню, каждый боец, у которого был генератор или Starlink, останавливался во дворах и предлагал людям позвонить. Люди звонили близким и плакали,

– рассказал боец ВСУ.

Впоследствии местные показали военным здание коллаборанта Владимира Сальдо. А в полностью разбитой Чернобыевке очень хотели накормить украинских защитников, хотя именно они привезли людям еду.

Михаил Макарук вспомнил, как происходило освобождение Херсона: смотрите видео

Люди просили не еду или сигареты, а флаги Украины

Местные спрашивали военнослужащих, не россияне ли они. Удивлялись, что наши бойцы имеют форму соответствующего размера, нормальную обувь, а не резиновые сапоги. На набережной Херсона установили украинский флаг, туда вышли очень многие люди с государственной символикой. Интересно, что они просили у бойцов ВСУ не кофе или сигареты, а флаги Украины.

Наибольшее впечатление произвели наши спасатели ГСЧС из Киевской и Ровенской областей, которые приехали туда первыми. Они заехали на базу, полностью разгромленную, ведь раньше ее занимали кадыровцы. Приехали буквально в пустое поле и начали активно работать,

– подчеркнул Макарук.

Спасатели разминировали территорию, помогали местным, а в первые дни сделали место, чтобы люди могли помыться. Они делали все, что могли, помогали больницам, завозили туда продовольствия и медикаменты.

"Также поразили люди, которые очень сильно нас ждали, и когда кто-то говорит, что нужно просто закончить войну, то скажу, что сейчас нас так же ждут в Мелитополе, Бердянске, Джанкое, Луганске и других городах и селах, несмотря на то, сколько прошло времени, – подчеркнул боец ВСУ.

Он добавил, что имеет сильную личную мотивацию и хочет любым способом дойти до поселка Чаплинка Херсонской области.

Мой собрат, мой кум, который погиб возле Роботино, должен быть похоронен на своей родине. Для меня это важно. Если кто-то говорит, что уже хватит воевать – в моих глазах этот человек будет предателем,

– сказал Михаил Макарук.

Как происходило освобождение Херсона