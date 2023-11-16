Побачене після звільнення Херсона справді вражало. Про це 24 Каналу розповів громадський діяч, волонтер, блогер, телеведучий, боєць ЗСУ Михайло Макарук, додавши, що реакцію людей і те, як вони чекали на прихід ЗСУ, досі неможливо забути.

До теми Прапори у банках і на горищах, шок та ейфорія․ Як ЗСУ рік тому звільняли Херсон

У місті не було ні світла, ні зв'язку

За час окупації росіяни встигли дуже добре закріпитися, навіть їхні бліндажі були перекриті бетонними плитами. Після того як ЗСУ зайшли в місто, почалася зачистка, дорозвідка, у Херсоні встановили комендантську годину з 17:00, адже на Півдні темніє ще швидше.

Світла не було ніде, здається, ніби мертве місто, лише де-не-де горіли ліхтарі,

– згадав Михайло Макарук.

Уже на другий день після звільнення Херсона, туди приїхала монтажна бригада від одного з телефонних операторів. Військових попросили встати в охорону, щоб працівники встановили зв'язок, а херсонці вранці змогли вийти на центральну площу й подзвонити рідним.

Пам'ятаю, кожен боєць, який мав генератор чи Starlink, зупинявся у дворах і пропонував людям подзвонити. Люди дзвонили близьким і плакали,

– розповів боєць ЗСУ.

Згодом місцеві показали військовим будинок колаборанта Владіміра Сальдо. А в Чорнобаївці, яка була повністю розбита, дуже хотіли нагодувати українських захисників, хоча саме вони привезли людям їжу.

Михайло Макарук пригадав, як відбувалося звільнення Херсона: дивіться відео

Люди просили не їжу чи сигарети, а прапори України

Місцеві запитували військовослужбовців, чи вони часом не росіяни. Дивувалися, що наші бійці мають форму відповідного розміру, нормальне взуття, а не гумаки. На набережній Херсона встановили український прапор, туди вийшло дуже багато людей з державною символікою. Цікаво, що вони просили у бійців ЗСУ не кави чи сигарет, а прапори України.

Найбільше враження на мене справили наші рятувальники ДСНС з Київської та Рівненської областей, які приїхали туди першими. Вони заїхали на базу, яка була повністю розгромлена, адже раніше її займали кадировці. Приїхали буквально в пусте поле й почали активно працювати,

– підкреслив Макарук.

Рятувальники ДСНС розміновували територію, допомагали місцевим, а в перші дні зробили місце, щоб люди могли помитися. Вони робили все, що тільки могли, допомагали лікарням, завозили туди продовольства та медикаменти.

"Також вразили люди, які дуже сильно нас чекали, й коли хтось каже, що треба просто закінчити війну, то скажу, що зараз нас так само чекають в Мелітополі, Бердянську, Джанкої, Луганську та в інших містах і селах, незважаючи на те, скільки пройшло часу," – наголосив боєць ЗСУ.

Він додав, що має сильну особисту мотивацію та хоче в будь-який спосіб дійти до селища Чаплинка Херсонської області.

Мій побратим, мій кум, який загинув біля Роботиного, має бути похований на своїй батьківщині. Для мене це принципово. Якщо хтось говорить, що вже вистачить воювати – в моїх очах ця людина буде зрадником,

– сказав Михайло Макарук.

Як відбувалося звільнення Херсона