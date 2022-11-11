Глава держави зазначив, що сьогодні – історичний день. Адже Україна повертає свій Південь, свій Херсон.

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Зеленський розповів, що відбувається в Херсоні

Президент зауважив, що станом на 19:30 наші оборонці перебувають на підступах до Херсона.

Залишається ще зовсім трохи, і починаємо заходити. Але спеціальні підрозділи вже в місті. Херсонці чекали. Ніколи не відмовлялися від України. Надія на Україну завжди виправдовується, і Україна завжди повертає своє,

– додав Зеленський.

Він зазначив, що щасливий бачити, як люди, попри всі загрози, репресії та знущання окупантів, берегли українські прапори та вірили в Україну.

"І навіть коли ще місто не повністю очищене від ворожої присутності, самі херсонці вже прибирають із вулиць і будівель російську символіку та будь-які сліди перебування окупантів у Херсоні", – заявив глава держави.

За його словами, так само було й в усіх інших містах, звільнених нашими захисниками. Так само буде і в тих населених пунктах, які ще очікують на повернення ЗСУ.

"Україна прийде до всіх своїх людей. Завдяки нашій міцності на полі бою та в дипломатії ми відновимо територіальну цілісність нашої держави. Дякую кожному воїну й кожному підрозділу Сил оборони, які забезпечують зараз проведення цієї наступальної операції на Півдні", – наголосив президент.

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