Оккупанты массово дают взятки, чтобы списаться из армии: количество уголовных дел резко возросло

В России обостряется проблема с личным составом. Количество желающих покинуть службу и избежать смерти в развязанной против Украины войне неуклонно растет. Оккупанты дают взятки, чтобы списаться из армии.

Об этом свидетельствует резкая вспышка зарегистрированных уголовных производств по фактам взяточничества в российской армии.

Читайте также Российская армия тонет в коррупции, взятки дают за все возможные документы, – разведка Британии

Россияне дают взятки, чтобы списаться из армии

Только за 5 месяцев 2024 года количество открытых уголовных дел за незаконное увольнение со службы по "состоянию здоровья" и предоставление незаконных отпусков в южном военном округе выросло втрое.

Почти половина таких производств расследуется в отношении оккупантов 8-й общевойсковой армии вооруженных сил России. Еще 36% приходится на 58-ю общевойсковую армию государства-агрессора, командующего которой весной этого года арестовали по подозрению в коррупции,

– отметили в ГУР.

Добавили, что более 100 производств, открытых против должностных лиц воинских частей южного военного округа вооруженных сил России, касаются именно взяточничества за предоставление отпуска из зоны боевых действий. В частности:

38 дел – в отношении военнослужащих 102 мотострелкового полка (ведет боевые действия в районе Часового Яра);

35 дел – по 71-му мотострелковому полку (находится на границе с Сумской областью);

33 дела – по 49-й бригаде 49-й армии.

Кроме того, в рамках еще 43 производств расследуют факты получения взяток за признание оккупантов "ограниченно годными".

Фиксация соответствующих эпизодов в виде уголовных дел может свидетельствовать о росте уровня деморализации личного состава оккупационных сил и угрожающей для Москвы тенденции бегства из российской армии любыми способами,

– подчеркнули в ГУР.

Кстати, в военной разведке Украины отметили, что уровень коррупции в российской армии всегда был высоким. Впрочем, ранее на подобные случаи взяточничества не обращали внимания.