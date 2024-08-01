Оккупанты массово дают взятки, чтобы списаться из армии: количество уголовных дел резко возросло
Источник:ГУР МО
В России обостряется проблема с личным составом. Количество желающих покинуть службу и избежать смерти в развязанной против Украины войне неуклонно растет. Оккупанты дают взятки, чтобы списаться из армии.
Об этом свидетельствует резкая вспышка зарегистрированных уголовных производств по фактам взяточничества в российской армии.
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Россияне дают взятки, чтобы списаться из армии
Только за 5 месяцев 2024 года количество открытых уголовных дел за незаконное увольнение со службы по "состоянию здоровья" и предоставление незаконных отпусков в южном военном округе выросло втрое.
Почти половина таких производств расследуется в отношении оккупантов 8-й общевойсковой армии вооруженных сил России. Еще 36% приходится на 58-ю общевойсковую армию государства-агрессора, командующего которой весной этого года арестовали по подозрению в коррупции,
– отметили в ГУР.
Добавили, что более 100 производств, открытых против должностных лиц воинских частей южного военного округа вооруженных сил России, касаются именно взяточничества за предоставление отпуска из зоны боевых действий. В частности:
- 38 дел – в отношении военнослужащих 102 мотострелкового полка (ведет боевые действия в районе Часового Яра);
- 35 дел – по 71-му мотострелковому полку (находится на границе с Сумской областью);
- 33 дела – по 49-й бригаде 49-й армии.
Кроме того, в рамках еще 43 производств расследуют факты получения взяток за признание оккупантов "ограниченно годными".
Фиксация соответствующих эпизодов в виде уголовных дел может свидетельствовать о росте уровня деморализации личного состава оккупационных сил и угрожающей для Москвы тенденции бегства из российской армии любыми способами,
– подчеркнули в ГУР.
Кстати, в военной разведке Украины отметили, что уровень коррупции в российской армии всегда был высоким. Впрочем, ранее на подобные случаи взяточничества не обращали внимания.