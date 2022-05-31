Россияне массово минируют Украину: чаще всего используют ПОМ-3 с сейсмодатчиками

Захватчики не устают нарушать все возможные правила и законы только ради того, чтобы наносить нам как можно большие потери. Рашисты готовы идти на ужасающие преступления, которым нет никакого оправдания.

В войне против Украины российские коккупанты уже нарушили все возможные законы войны и международные конвенции. Для увеличения масштабов убийств и разрушений враг прибегает к использованию запретного оружия.

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Россия использует запретные мины

Как сообщили в Министерстве обороны, рашисты в войне против Украины не гнушаются использовать запрещенное оружие. Особенно это касается противопехотных мин, которые враг закладывает даже в тела убитых ими людей.

Чаще всего коккупанты используют мины ПОМ-3, оборудованные сейсмодатчиками. Также в них на вооружении есть мины МОН-50, МОН-100, ПМН-2, запрещенные Оттавской Конвенцией. России в списке голосовавших за их запрет нет – варвары даже активно разрабатывают новые модификации этих мин.

Главная задача запретных мин, которые использует Россия – убить людей в радиусе в несколько метров, либо нанести им большие травмы. Наши саперы и инженеры активно работают над разминированием территорий, но оккупанты оставили очень много таких "сюрпризов", поэтому с опасностью нужно будет считаться даже после войны.

Война России против Украины: последние события

Российские коккупанты начали подписывать согласие на убийство мирных украинцев. Задержанные в плен рашисты уже перестали рассказывать басни о том, что "ехали на учебу" и ничего не знали о войне. Теперь они берут в руки оружие и едут воевать с четким осознанием того, что будут выполнять приказы об убийстве мирных людей. Российские солдаты решают избрать совершение чудовищного преступления вместо предполагаемого пребывания в тюрьме.

Россияне снова произвели обстрел Камышевахи, их снаряды попали в жилой квартал . Враг повредил строения и заборы. Есть ли в результате вражеского обстрела жертвы или пострадавшие – пока не сообщается. Также известно, что коккупанты начали опрокидывать на Запорожье свою старую технику.

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