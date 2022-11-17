Представитель Воздушных сил Юрий Игнат во время брифинга сообщил, что от российских обстрелов страдают и страны-члены НАТО. В частности, он упомянул о недавнем инциденте в Польше и падении российской ракеты в Молдове, пишет 24 канал.

​Интересно Первые результаты расследования падения ракеты в Польше: Украине дадут допуск

Во всем виновата Россия

По словам спикера, такие инциденты происходят из-за российской агрессии. Ведь противник бьет повсюду, и в результате работы украинской ПВО российские ракеты могут залетать на территорию других стран. Поэтому, по словам Игната, Украине нужно больше средств воздушной обороны.

Кроме того, он отметил, что Россия ежедневно теряет все больше своего военного потенциала, в том числе ракет. Ведь 15 ноября украинские военные уничтожили 75 крылатых ракет противника. По словам Игната, это значительно уменьшило их арсенал.

Массированная ракетная атака 17 ноября: самое главное

Во время масштабной воздушной тревоги оккупанты нанесли террористический ракетный удар по Днепру. По последним данным, пострадали 14 человек. Среди них – 15-летняя девушка и сотрудница мэрии.

Также оккупанты ударили по инфраструктуре Харьковщины. Пострадали не менее 3 человек.

Кроме того, россияне ударили по логистическому объекту в Одессе. В ОК "Юг" заявили, что пострадал один гражданский человек. Взрывная волна повредила постройки окружающих предприятий.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что россияне традиционно атаковали советскими зенитно-ракетными системами С-300, а также реактивными системами залпового огня, крылатыми ракетами из самолетов Ту-95 и из Ростовской области, иранскими дронами-камикадзе типа Shahed ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.

Важно – Новый массированный ракетный обстрел в Украине: смотрите видео