Речник Повітряних сил Юрій Ігнат під час брифінгу повідомив, що від російських обстрілів страждають і країни-члени НАТО. Зокрема, він згадав про нещодавній інцидент у Польщі та падіння російської ракети у Молдові, пише 24 канал.

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В усьому винна Росія

За словами речника, такі інциденти відбуваються через російську агресію. Адже противник б'є усюди і у результаті роботи української ППО російські ракети можуть залітати на територію інших країн. Тому, за словами Ігната, Україні потрібно більше засобів повітряної оборони.

Крім того, він зазначив, що Росія щодня втрачає все більше свого військового потенціалу, зокрема і ракет. Адже 15 листопада українські військові знищили 75 крилатих ракет противника. За словами Ігната, це значно зменшило їхній арсенал.

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Під час масштабної повітряної тривоги окупанти завдали терористичний ракетний удар по Дніпру. За останніми даними, постраждали 14 людей. Серед них – 15-річна дівчина та співробітниця мерії.

Також окупанти вдарили по інфраструктурі Харківщини. Постраждали щонайменше 3 людей.

Крім того, росіяни вдарили по логістичному об'єкті в Одесі. В ОК "Південь" заявили, що постраждала одна цивільна людина. Вибухова хвиля пошкодила будівлі навколишніх підприємств.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що росіяни традиційно атакували радянськими зенітно-ракетними системами С-300, а також реактивними системами залпового вогню, крилатими ракетами з літаків Ту-95 та з Ростовської області, іранськими дронами-камікадзе типу Shahed-136 та ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.

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