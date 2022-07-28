Утром 28 июля оккупанты в очередной раз осуществили масштабный запуск ракет по украинским городам. К сожалению, русские изверги продолжают бить по мирным людям, терпя поражение на фронте.

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Новая опасная тактика оккупантов

Однако опасность заключается не только в самых ракетных обстрелах российских оккупантов, но и изменении их тактики. Об этом 24 каналу сообщил политолог Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко Политолог россияне изменяют тактику. Теперь оккупанты запускали ракеты с 3 разных направлений, чтобы запутать нашу систему противовоздушной обороны.

Как отметил политолог, это очень важный момент, поскольку система противовоздушной обороны Украины начинает более эффективно действовать. Поэтому российские захватчики вынуждены запускать больше ракет и использовать новую тактику.

Почему россияне осуществили массированный запуск ракет

Советник главы МВД Вадим Денисенко прокомментировал утренний масштабный ракетный обстрел украинских городов. По его словам, российская армия пытается компенсировать отсутствие успехов на поле боя.

Советник подчеркнул, что у российских захватчиков фактически нет возможности продвигаться по территории на Востоке Украины. Кроме того, за последние 2 – 3 суток вражеская армия смогла сделать там лишь минимальные продвижения.

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В то же время, как отметил Денисенко, россияне ищут способы, как показать свою силу, поскольку на поле боя не выходит. Именно поэтому изверги и обстреливают мирные города нашей страны.

Также он добавил, что в этот день, 28 июля, отмечается великий церковный праздник – День великого князя киевского Владимира. По его словам, он является одним из любимых праздников президента россии владимира путина.

Поэтому, кроме всего прочего, следует понимать, что российские оккупанты "посвятили" все эти разрушения, которые они несут в нашу страну, ко дню святого равноапостольного Владимира.

Фесенко рассказал о новой опасной тактике оккупантов: смотрите видео



Массированный запуск ракет по Украине 28 июля: что известно