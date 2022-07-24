россияне массово отказываются проходить военную службу, – разведка

россияне не хотят подписывать контракты с армией своей страны. Они боятся, что сразу окажутся где-нибудь в горячей точке в Украине.

Бойцы БАРСа раньше активно привлекались к войне в Украине. Теперь же они не горят желанием полечь в украинской земле.

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Первые месяцы тот же БАРС достаточно активно привлекался, и мы знаем, как шли и идут формирования этих батальонов. Сейчас уже есть признаки того, что граждане россии отказываются подписывать контракты. Понимают, что их сразу отправят на нашу территорию для ведения боевых действий.

– рассказал представитель разведки Вадим Скибицкий.

Потери россиян на войне против Украины: что известно

российская армия, которую называют "второй в мире", терпит в Украине колоссальные потери. Наши Вооруженные Силы ликвидировали уже 39520 вражеских бойцов. Только за сутки 23 июля государство-агрессор лишилась 280 военных, 14 танков, 13 боевых бронированных машин, 5 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 3 крылатых ракет и т.д.

Последние успехи ВСУ

На Юге Украины наши защитники уничтожили батарею ЗРК С-300 и ударили по транспортным объектам врага. Так они отомстили захватчикам за ракетные обстрелы Николаева.

Во временно оккупированной Кадиевке в Луганской области ВСУ нанесли удар по помещению, в котором находились российские бойцы. Теперь вражеские солдаты считают свои потери.

Утром в Каховке Хмельницкой области, которая сейчас находится под оккупацией, местные жители услышали звуки взрывов. Вероятно, это еще раз вспыхнули вражеские боеприпасы. Ведь сразу после этого в небе над городом взвился дым.

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