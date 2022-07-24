Бійці БАРСу раніше активно залучалися до війни в Україні. Тепер же вони не горять бажанням полягти в українській землі.

Читайте також Розвідка опублікувала дані цивільних пілотів з росії, які вбивають українців

Перші місяці той же БАРС доволі активно залучався і ми знаємо, як йшли і йдуть формування цих батальйонів. Зараз вже є ознаки того, що громадяни росії відмовляються підписувати контракти. Розуміють, що їх одразу відправлять на нашу територію, для ведення бойових дій,
– розповів представник розвідки Вадим Скібіцький.

Втрати росіян на війні проти України: що відомо

російська армія, яку називають "другою в світі", зазнає в Україні колосальних втрат. Наші Збройні Сили ліквідували вже 39 520 ворожих бійців. Лише за добу 23 липня держава-агресорка позбулася 280 військових, 14 танків, 13 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 3 крилатих ракет тощо.

Останні успіхи ЗСУ

Дивіться більше – як ЗСУ одним ударом знищили 50 окупантів: відео