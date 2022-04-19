Россияне массово отказываются воевать: почти в полсотне частей отобрали всего 130 человек

Свод Генштаба свидетельствует о том, что россияне все меньше хотят воевать в Украине – новая волна мобилизации показала максимальную деморализованность оккупантов. Почти в 50 воинских частях набрали чуть больше сотни людей, которые тоже не очень горят желанием сразиться в Украине.

По данным Генштаба, с начала 2022 для прохождения службы в 42 частях Южного военного округа удалось отобрать только 130 военных по контракту.

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Сообщается, что даже у этих 130 военнослужащих нет большого желания воевать – уже 22 человека отказались воевать в Украине.

Враг деморализован и испуган украинским сопротивлением. Верим в ВСУ и продолжаем поддерживать наших воинов морально и материально.

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