Россияне "тянут" квадроциклы через Мариуполь: Андрющенко сообщил, к чему готовится враг

В оккупированном Мариуполе на этой неделе дважды фиксировали попадания. Россияне массово перебрасывают живую силу, боекомплекты и генераторы на Гуляйпольское направление колоннами грузовиков, готовясь к активным боевым действиям.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что за последние дни оккупанты перебросили большое количество квадроциклов, вероятнее всего, китайского производства из Крыма.

Что известно о последних ударах вблизи Мариуполя?

В поселке Сартана в домах гражданских вылетели стекла. Сейчас выясняют, был ли это прилет, или российский РЭБ посадил украинский беспилотник, но из-за информационной тишины со стороны оккупантов эксперт склоняется к версии попадания.

Перед тем поразили место базирования российской техники в районе бывшего комбината в Кальмиусском районе – это уже второй удар по этой локации за время войны. По последним данным, россияне вывозят технику, а количество раненых превышает 10 человек.

Относительно перемещений – они начались, как мы и ожидали. Сейчас именно тот момент, когда оккупанты отправляют на фронт всех мобилизованных, которых собрали в декабре. На Гуляйпольское направление идет массовая переброска живой силы и боекомплектов целыми подразделениями на маркированной и немаркированной технике,

– объяснил Андрющенко.

Почему Россия перебрасывает квадроциклы и генераторы на фронт?

Фиксировали колонны по 20 – 30 грузовиков только за полдня. Кроме видимых перебросок, есть часть техники, которую не фиксируют, поэтому реальное количество еще больше. Большое количество генераторов отправили для обеспечения работы ПВО, РЭБ и беспилотных систем россиян, что свидетельствует о подготовке к горячей фазе.

Также зафиксировали переброску большого количества квадроциклов грузовиками, которые готовят для штурмовых операций в лесополосах. Оккупанты уже пытались использовать квадроциклы для прорыва и инфильтрации в Днепропетровской области.

На мотоциклах не проедешь, пешком тоже трудно, поэтому тянут квадроциклы. Судя по всему, это китайское производство, которое доставили через Крым на север. Поэтому в ближайшие дни и недели стоит ожидать много кадров от наших сил обороны, как россияне на квадроциклах превращаются в удобрение в донбасских полях,

– подытожил Андрющенко.

Что еще известно о ситуации на Гуляйпольском направлении?