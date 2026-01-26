Корреспондентка 24 Канала Андриана Кучер сообщила, что во время операции колумбийцев атаковали семь российских FPV-дронов, которые разрушили половину траншеи, но благодаря поддержке украинских собратьев им удалось эвакуироваться.
Смотрите также: РФ действует по отработанному сценарию: эксперт объяснил, что происходит возле Степногорска
Как колумбийцы в составе ВСУ попали под удар FPV-дронов?
Одному из раненых бойцов досталось в глаза осколками от взрыва. Он видит очень размыто, открывать глаза пока нельзя из-за сильной боли. Медики осторожно осмотрели ранения и наложили повязку, чтобы избежать повторной травматизации. Общались с ним на испанском, поскольку английского мужчина не понимает.
Все четверо мужчин служат в одном отряде, где есть отдельная интернациональная рота, остальные бойцы – украинцы.
Украинские пилоты дронами обнаружили российского солдата в траншее, после чего колумбийцы провели зачистку и взяли его в плен. Во время перехода к следующей траншее их засек вражеский дрон.
Я до сих пор не понимаю, как нам удалось выжить. Половина траншеи было уничтожено, еще один удар – и нас бы не стало. К счастью, атаки на несколько минут прекратились, и украинские солдаты помогли нам перейти в другую траншею. После приказа мы отправились к точке эвакуации. Мы преодолели примерно 8 – 10 километров до медпункта,
– рассказал один из колумбийских военных.
Что еще известно о ситуации на фронте?
- На южном направлении усиливается напряжение на участке от Гуляйполя до Ореховского оборонительного узла.
- Российские войска действуют по отработанной схеме обхода украинских позиций, а ситуация может осложниться в случае переброски дополнительных резервов.
- Россия имеет значительное преимущество в воздухе, что существенно усложняет действия украинских подразделений на фронте, прежде всего из-за массового применения FPV-дронов. Кроме того, оккупанты обладают большими запасами беспилотников и управляемых авиабомб, из-за чего доступ к ряду населенных пунктов, даже под контролем Украины, почти невозможен.