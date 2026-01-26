Кореспондентка 24 Каналу Андріана Кучер повідомила, що під час операції колумбійців атакували сім російських FPV-дронів, які зруйнували половину траншеї, але завдяки підтримці українських побратимів їм вдалося евакуюватися.
Як колумбійці у складі ЗСУ потрапили під удар FPV-дронів?
Одному з поранених бійців дісталось в очі осколками від вибуху. Він бачить дуже розмито, відкривати очі поки не можна через сильний біль. Медики обережно оглянули поранення та наклали пов'язку, щоб уникнути повторної травматизації. Спілкувались з ним іспанською, оскільки англійської чоловік не розуміє.
Усі четверо чоловіків служать в одному загоні, де є окрема інтернаціональна рота, решта бійців – українці.
Українські пілоти дронами виявили російського солдата в траншеї, після чого колумбійці провели зачистку та взяли його в полон. Під час переходу до наступної траншеї їх засік ворожий дрон.
Я досі не розумію, як нам вдалося вижити. Половину траншеї було знищено, ще один удар – і нас би не стало. На щастя, атаки на кілька хвилин припинилися, і українські солдати допомогли нам перейти в іншу траншею. Після наказу ми вирушили до точки евакуації. Ми подолали приблизно 8 – 10 кілометрів до медпункту,
– розповів один із колумбійських військових.
Що ще відомо про ситуацію на фронті?
- На південному напрямку посилюється напруження на ділянці від Гуляйполя до Оріхівського оборонного вузла.
- Російські війська діють за відпрацьованою схемою обходу українських позицій, а ситуація може ускладнитися у разі перекидання додаткових резервів.
- Росія має значну перевагу в повітрі, що істотно ускладнює дії українських підрозділів на фронті, передусім через масове застосування FPV-дронів. Крім того, окупанти володіють більшими запасами безпілотників і керованих авіабомб, через що доступ до низки населених пунктів, навіть під контролем України, майже неможливий.