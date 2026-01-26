Кореспондентка 24 Каналу Андріана Кучер повідомила, що під час операції колумбійців атакували сім російських FPV-дронів, які зруйнували половину траншеї, але завдяки підтримці українських побратимів їм вдалося евакуюватися.

Дивіться також: РФ діє за відпрацьованим сценарієм: експерт пояснив, що відбувається біля Степногірська

Як колумбійці у складі ЗСУ потрапили під удар FPV-дронів?

Одному з поранених бійців дісталось в очі осколками від вибуху. Він бачить дуже розмито, відкривати очі поки не можна через сильний біль. Медики обережно оглянули поранення та наклали пов'язку, щоб уникнути повторної травматизації. Спілкувались з ним іспанською, оскільки англійської чоловік не розуміє.

Усі четверо чоловіків служать в одному загоні, де є окрема інтернаціональна рота, решта бійців – українці.

Українські пілоти дронами виявили російського солдата в траншеї, після чого колумбійці провели зачистку та взяли його в полон. Під час переходу до наступної траншеї їх засік ворожий дрон.

Я досі не розумію, як нам вдалося вижити. Половину траншеї було знищено, ще один удар – і нас би не стало. На щастя, атаки на кілька хвилин припинилися, і українські солдати допомогли нам перейти в іншу траншею. Після наказу ми вирушили до точки евакуації. Ми подолали приблизно 8 – 10 кілометрів до медпункту,

– розповів один із колумбійських військових.

Що ще відомо про ситуацію на фронті?