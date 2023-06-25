Хотят новой Чернобаевки: оккупанты массово свозят технику на аэродром Октябрьского
Источник:"Атеш"
Во временно оккупированном Крыму россияне начали массово свозить технику на аэродром Октябрьского. Он расположен фактически в центре захваченного россиянами полуострова.
О перемещении техники сообщил агент партизанского движения "Атеш". По его словам, на аэродроме уже немало техники и личного состава россиян.
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Какую технику россияне опрокидывают на аэродром и где он расположен
По данным партизанского движения, на аэродром перевезли боевые машины пехоты, КамАЗы и броневики "Тигр". В уже имеющуюся технику прибыли еще около 40 – 50 единиц.
Часть техники прибыла со стороны Севастопольского района, часть ехала к аэродрому по полям.
Аэродром Октябрьского возле села Новоивановка: карта
Партизаны говорят, что, вероятно, нас ждет новая Чернобаевка – то есть серия ударов по аэродрому, которая приведет к потерям российской техники и личного состава. И не удивительно, ведь расстояние до линии фронта от аэродрома составляет менее 200 километров. Никто ни на что не намекает, но такое расстояние легко преодолевают ракеты Storm Shadow.
Потери врага
Пока российская техника и оккупанты на аэродроме еще целые, стоит вспомнить, сколько личного состава и техники уничтожили наши воины за время полномасштабного вторжения. По состоянию на 24 июня 2023 года наши воины успешно уничтожили:
- около 223 910 захватчиков;
- 4024 танка;
- 7804 боевые бронированные машины;
- 4015 артиллерийских систем;
- 619 реактивных систем залпового огня;
- 383 средства ПВО;
- 314 самолетов;
- 308 вертолетов;
- 3460 беспилотников оперативно-тактического уровня;
- 1228 крылатых ракет;
- 18 кораблей и катеров;
- 6731 единицу автомобильной техники и автоцистерн;
- 548 единиц специальной техники.