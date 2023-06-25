Хотят новой Чернобаевки: оккупанты массово свозят технику на аэродром Октябрьского

Во временно оккупированном Крыму россияне начали массово свозить технику на аэродром Октябрьского. Он расположен фактически в центре захваченного россиянами полуострова.

О перемещении техники сообщил агент партизанского движения "Атеш". По его словам, на аэродроме уже немало техники и личного состава россиян.

Интересно Спешили в Ростов: во время мятежа в России из-под Марьинки сбежали кадыровские подразделения

Какую технику россияне опрокидывают на аэродром и где он расположен

По данным партизанского движения, на аэродром перевезли боевые машины пехоты, КамАЗы и броневики "Тигр". В уже имеющуюся технику прибыли еще около 40 – 50 единиц.

Часть техники прибыла со стороны Севастопольского района, часть ехала к аэродрому по полям.

Аэродром Октябрьского возле села Новоивановка: карта

Партизаны говорят, что, вероятно, нас ждет новая Чернобаевка – то есть серия ударов по аэродрому, которая приведет к потерям российской техники и личного состава. И не удивительно, ведь расстояние до линии фронта от аэродрома составляет менее 200 километров. Никто ни на что не намекает, но такое расстояние легко преодолевают ракеты Storm Shadow.

Расстояние от аэродрома до деоккупированной Херсонщины / Скриншот

Потери врага

За время российской оккупации села Чернобаевка ВСУ нанесли около 30 ударов по скоплению живой силы и технике россиян. Из-за количества таких атак Чернобаевка стала интернет-мемом как последнее, что видит враг в своей жизни.

Пока российская техника и оккупанты на аэродроме еще целые, стоит вспомнить, сколько личного состава и техники уничтожили наши воины за время полномасштабного вторжения. По состоянию на 24 июня 2023 года наши воины успешно уничтожили: