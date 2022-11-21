А по телевизору все не так: оккупант жалуется на ложь России о войне

Похоже, что российские оккупанты начали догадываться о реальных потерях на войне в Украине. Они возмущены новостями российских пропагандистов.

Украинская разведка опубликовала новый перехваченный разговор оккупантов. Один из боевиков жалуется своему родственнику на ситуацию на фронте.

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Захватчики не доверяют российским СМИ

Захватчик подчеркнул, что у русской армии серьезные проблемы на фронте. В частности, с каждым днем они все больше понесут потери.

Однако пропагандисты уверяют их, что все хорошо. Эти новости раздражают захватчиков, понимающих реальную ситуацию на передовой.

В разговоре говорится, что смотреть российские новости невыносимо, поскольку там постоянно врут. Также захватчик уверяет, что россияне почти не смотрят телевидение.

Оккупанты начинают догадываться о реальных потерях

В частности, оккупант рассказал, что "ходят слухи, якобы ВСУ уничтожили более 80 тысяч российских военных". Его собеседник считает, что эти числа вполне вероятны.

Также там прокомментировали "частичную мобилизацию". Заявив, что она приостановилась. Однако боевик утверждает, что этому радоваться не стоит, после зимы следует ожидать новой волны.

В конце разговора оккупант заявил, что добровольно подписать контракт с российской армией могут только 2% всего населения страны-террористки. По его словам, это могут сделать те, у кого нет родных.

Очередной перехваченный разговор: смотрите видео

Потери врага по состоянию на 21 ноября

По состоянию на 21 ноября ВСУ уже отправили на ряды "двухсотых" 84 600 врагов. Только за минувшие сутки наши воины отправили на концерт в Кобзона 390 вражеских солдат.

За 271 день полномасштабного вторжения ликвидирован:

личного состава – 84 600 (+390) человек;

танков – 2892 (+6) единицы;

боевых бронированных машин – 5822 (+5) единицы;

артиллерийских систем – 1870 (+2) единиц;

РСЗО / MLRS – 393 единиц;

средства ПВО – 209 единиц,

самолетов – 278 единиц;

вертолетов – 261 единица;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 537 штук,

крылатых ракет – 480 единиц;

кораблей/катеров – 16 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4378 (+7) единиц;

специальной техники – 161 (+0) единицу.

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