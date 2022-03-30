Россияне минируют украинскую землю ПОМ-3 "Медальон" с сейсмическим датчиком
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Оккупанты начали минировать территорию Украины ПОМ-3 "Медальон". Во 2 областях зафиксировали случаи использования новейших противопехотных мин с сейсмическим датчиком.
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили о новой опасности – минировании российскими захватчиками территории Украины.
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Россияне минируют украинские земли минами ПОМ-3 "Медальон"
Оккупанты начали минировать территорию Украины ПОМ-3 "Медальон".
В Харьковской и Сумской областях зафиксированы случаи использования новейших российских противопехотных мин с сейсмическим датчиком,
– отметили в Генштабе.
Там пояснили, что мина ПОМ-3 оснащается специальным электронным блоком, отвечающим за обработку сигналов из сейсмического датчика цели и управления боевой частью.
Россияне минируют украинскую землю ПОМ-3 "Медальон" / Фото Генштаба ВСУ
Принцип работы мины
Блок электроники принимает сигналы о вибрации грунта под миной и сравнивает их с имеющимися в памяти сигнатурами. Если вибрации похожи на вызванные шагами человека, а также имеют достаточную амплитуду, что свидетельствует о приближении, дается команда на срабатывание боевой части. Она вылетает на высоту примерно 1-1,5 метра, а затем взрывается.
К слову, мины ПОМ-3 "Медальон" производит только Россия.
В Генштабе призвали украинцев, которые увидят такие мины, ни в коем случае не подходить к ним близко, а также не подпускать туда других людей. Вместо этого следует немедленно сообщить представителям полиции или других силовых структур Украины.
К таким минам запрещено приближаться / Фото Генштаба ВСУ
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