На Донбассе оккупанты мобилизовали почти все мужское население, – разведка

На территории страны-агрессора идет частичная мобилизация. По данным украинской разведки, россия отправила на фронт почти всех мужчин из временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей.

Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в интервью The Guardian рассказал об этом. По его словам, такая же судьба, к сожалению, ожидает мужчин оккупированных пунктов Херсонской и Запорожской областей.

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Украина должна нанести россии наибольшие потери

Главная задача Украины – нанести врагу как можно большие потери на поле боя. В совокупности с санкциями иностранных партнеров и политической изоляцией – это будет иметь колоссальное влияние на экономику россии и психоэмоциональное состояние населения.

Также представитель военной разведки попросил мир о противоракетных системах, которые будут нужны Украине в случае применения россией тактического ядерного оружия. Он подчеркнул, что угроза такого сценария сейчас "очень высока".

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Как относятся к мобилизации жители квазиреспублик

Жители псевдореспублик на Донбассе в большинстве своем поддерживают россию в войне против Украины. Однако их никак не устраивает то, что захватчики заставляют воевать местных мужчин.

Жители временно оккупированных территорий Луганщины и Донбасса начинают осознавать, что кремлю они нужны только как "пушечное мясо", что поможет достичь поставленных целей.

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