Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький в інтерв'ю "The Guardian" розповів про це. За його словами, така ж доля, на жаль, чекає на чоловіків окупованих пунктів Херсонської та Запорізької областей.

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Україна повинна завдати росії найбільших втрат

Головне завдання України – завдати ворогу якомога більших втрат на полі бою. В сукупності з санкціями іноземних партнерів та політичною ізоляцією – це матиме колосальний вплив на економіку росії та психоемоційний стан населення.

Також представник воєнної розвідки попросив світ про протиракетні системи, які потрібні будуть Україні у разі застосування росією тактичної ядерної зброї. Він наголосив, що загроза такого сценарію зараз "дуже висока".

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Як ставляться до мобілізації жителі квазіреспублік

Мешканці псевдореспублік на Донбасі здебільшого підтримують росію у війні проти України. Проте їх аж ніяк не влаштовує те, що загарбники примушують воювати місцевих чоловіків.

Жителі тимчасово окупованих територій Луганщини та Донеччини починають усвідомлювати, що кремлю вони потрібні лише як "гарматне м'ясо", що допоможе досягнути поставлених цілей.

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