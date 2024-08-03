Россияне могли отрезать пленному голову и конечности: Лубинец срочно обращается в ООН
Источник:Дмитрий Лубинец
В сети появилось фото, вероятно, с телом украинского пленного, которому россияне отрезали голову и конечности.
На фоне этого Омбудсмен Дмитрий Лубинец срочно обращается в ООН и Международный комитет Красного Креста.
Смотрите также Враг постоянно в небе: майор ВСУ рассказал о штурмах россиян на Покровском направлении
Оккупанты могли отрезать пленному голову и конечности
Это не просто нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, это поведение извергов! Отмечу, что согласно нормам международного гуманитарного права, ни одного военнопленного нельзя подвергать физическому увечью, насилию или убийству,
– написал Лубинец.
Учитывая соответствующие кадры, появившиеся в сети, Омбудсман срочно обратился в МККК и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны России, а также украинских правоохранительных органов.
Это также необходимо, чтобы установить личность убитого и факт этого преступления. Он напомнил, что военнопленные находятся в руках враждебного государства, и именно оно отвечает за обращение с ними.
"Распространяя похожие фото и видео социальными сетями и совершая такие действия, Россия хочет запугать украинцев: как гражданских, так и военных. Якобы смотрите, на что мы способны. Но глядя на такие кадры, понятно одно: такое забыть и простить невозможно! За преступления – должно быть наказание", – добавил он.